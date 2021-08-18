Mücahit Aslan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sedat Peker'in tweetinde bahsettiği Mücahit Aslan kimdir? Mücahit Aslan nereli? Mücahit Aslan kaç yaşında?

Sedat Peker'in tweetinde bahsettiği Mücahit Aslan kimdir? Mücahit Aslan nereli? Mücahit Aslan kaç yaşında? Mücahit Aslan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı uzun yıllar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a danışmanlık yapan ve 24 haziran seçimlerinde AK Parti Ankara Milletvekili seçilen Mücahit Arslan hayatını Kübra Saruhan ile birleştirdi. Ali İhsan Arslan, (daha çok Mücahit Arslan olarak tanınır) Türk siyasetçi ve iş adamıdır. Hayatı Ali İhsan Arslan (Bilinen ismiyle Mücahit Arslan) 1969 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Diyarbakır'lıdır. İlk ve orta öğretimini Demetevler Oğuzlar İlkokulu, Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi ve Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü’nden 1992'de mezun oldu. Siyasi Hayati Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucuları arasında siyaset hayatına başlayan Ali İhsan Arslan; Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Genel Başkanlığı, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde danışmanlık yaptı. Arslan, 25. Ve 26. dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Ankara Milletvekili seçildi. Ali İhsan Arslan, 2002 – 2011 yılları arasında AK Parti Diyarbakır milletvekilliği yapan M. İhsan Arslan’ın da oğlu. İş Hayatı 25 yıldan fazla süre aktif iş hayatında olan Arslan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkette genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Uzun yıllar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a danışmanlık yapan Mücahit Arslan, son dönem AK Parti Ankara Milletvekili seçildi. Kamuoyunda ‘Mücahit’ adıyla bilinen Ali İhsan Arslan, Erdoğan’ın yanından hiç ayrılmadığı için ‘sır danışman’ olarak ünlendi. Arslan, kamuoyuna çıkmaması ve konuşmamasıyla dikkat çekti.

Kaynak:TurkuazGazetesi