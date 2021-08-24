Muammer Sarıdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Aslen Bayburtlu olan Muammer SARIDOĞAN, 1982 yılında Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bayburt’ta tamamladı. 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2008-2015 yıllarında Bayburt Defterdarlığında Milli Emlak Uzman Yardımcısı ve Defterdarlık Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2015 yılı Eylül ayı itibariyle Bayburt Kaymakam Adayı olarak İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Bayburt Valiliğinde il stajını, Giresun-Tirebolu ve Balıkesir-Edremit ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajını, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında Teftiş stajını tamamlamış olup, İzmir-Beydağ, Bilecik-Yenipazar ve Trabzon-Köprübaşı ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 8 ay süreyle İngiltere’nin Liverpool şehrinde Liverpool Üniversitesinde yabancı dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallık idari sistemi üzerine bir dizi çalışmalar yaparak yurt dışı stajını tamamladı. Yurt dışı dönüşü katılmış olduğu Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak 2018-2020 yıllarında Adana-Pozantı Kaymakamlığı görevinde bulunan Kaymakamımız 13/07/2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İlçemiz Kaymakamlığına atanmış olup, 23/07/2020 tarihi itibariyle ilçemizdeki görevine başlamıştır.

Kaymakam Muammer SARIDOĞAN evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.