Misafir dizisi oyuncusu Salih Demir Ural kimdir kaç yaşında?

Misafir dizisi oyuncuları kimlerdir? Yeni oyuncu kadrosu kimlerdir? Dizinin konusu nedir? Hangi oyuncularyeni katılacak diziye, hangi oyuncular diziden ayrılacaktır?

Salih Demir Ural Kimdir? Nereli?

Yaşantısını İstanbul’da sürdüren Salih Demir Ural oyuncu olarak oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

Doğum tarihi 2010, doğum yeri ise İstanbul Bakırköy’dür. Baba tarafından aslen Bursa’lı olan Demir Ural,’ın kendisinden 5 yaş küçük Rüzgar adında da bir de erkek kardeşi vardır.

Henüz 3 4 yaşlarında iken anne ve babasının bir oyuncak için pazarlık yaptığı sırada çekilmiş olan video ve fotoğrafları bir ajansa gönderilmiş ardından ajanslardan çekim ve oyunculuk için teklifler almıştır.