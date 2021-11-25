Misafir dizisi oyuncusu Emir Kaan Özkan kimdir kaç yaşında?

Misafir dizisi oyuncuları kimlerdir? Yeni oyuncu kadrosu kimlerdir? Dizinin konusu nedir? Hangi oyuncularyeni katılacak diziye, hangi oyuncular diziden ayrılacaktır?

Emir Kaan Özkan

Microp Production’un oyuncusu olan^Emir Kaan Özkan ilk kez Misafir dizisi ile profesyonel dizi oyunculuğu deneyimi yaşayacaktır.

emir kaan özkan oyuncu olarak misafir dizisinde yer alacak

İmkansız dizisinin isim değiştirme ihtimali de var; şuanda dizinin ismi kulislerde İmkansız olarak geçiyor. İlerleyen dönemde İmkansız dizisinin oyuncu kadrosuna yeni oyuncuların da dahil olması bekleniyor. İmkansız dizisine yeni oyuncular dahil oldukça sayfamıza eklenecektir.