Misafir dizisi oyuncusu Bülent Şakrak kimdir kaç yaşında nereli?

Misafir dizisi oyuncuları kimlerdir? Yeni oyuncu kadrosu kimlerdir? Dizinin konusu nedir? Hangi oyuncular yeni katılacak diziye, hangi oyuncular diziden ayrılacaktır?

Bülent Şakrak

Son olarak Sefirin Kızı dizisine sonradan dahil olarak büyük fark yaratan Bülent Şakrak Misafir oyuncuları arasında yer alacak.

26 Ağustos 1977 doğumlu olan Bülent Şakrak İstanbul Üniversitesinde Tiyatro eğitimi almıştır.

Daha önce oyuncu Özge Borak ile evli olan şimdi ise yine oyuncu Ceyda Düvenci ile evli olan Bülent Şakrak Hangimiz Sevmedik ve Ayrılsak da Beraberiz gibi diziler ile tanınmıştır

bulent sakraK

BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 26 Ağustos 1977, İstanbul doğumlu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Bülent Şakrak, 2006-2010 yılları arasında yine oyuncu olan Özge Borak ile evli olan Şakrak, daha sonra Borak ile boşanmıştı.