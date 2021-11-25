Misafir Dizisi konusu nedir oyuncuları kimler?

Misafir dizisi oyuncuları kimlerdir? Yeni oyuncu kadrosu kimlerdir? Dizinin konusu nedir? Hangi oyuncularyeni katılacak diziye, hangi oyuncular diziden ayrılacaktır?

Kim Kimdir? 25.11.2021, 20:45 25.11.2021, 20:52
Misafir Dizisi konusu nedir oyuncuları kimler?

Misafir dizisi oyuncuları kimlerdir? Yeni oyuncu kadrosu kimlerdir? Dizinin konusu nedir? Hangi oyuncularyeni katılacak diziye, hangi oyuncular diziden ayrılacaktır?

Misafir Dizisi Oyuncuları

Hazal Kaya

Misafir Dizisi Oyuncuları arasında yer alan Hazal Kaya 1 Ekim 1990 İstanbul doğumludur ve 31 yaşındadır. Oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği ve bir oğlu olan Hazal Kaya İstanbul Bilgi Üniversitesinde Tiyatro eğitimi almıştır. Aşk-ı Memnu dizisi tanınan Hazal Kaya namını Adını Feriha Koydum, Maral: En Güzel Hikayem ve Bizim Hikaye gibi diziler ile dünyaya duyurmuştur. Hazal Kaya 1.58 metre boyunda, 49 kilo ağırlığındadır.
Hazal Kaya misafir dizisinde kadıjn başrol oyuncusu olarak yer alacak

Mehmet Ozan Dolunay

Mehmet Ozan Dolunay da İmkansız oyuncu kadrosunda yer alacak bir başka yıldız oyuncu. 1991  doğumlu olan Mehmet Ozan Dolunay  30 yaşındadır. Son dönemde Zalim İstanbul ve İyi Günde Kötü Günde gibi dizilerde yer alan Mehmet Ozan Dolunay aslen Makine mühendisidir. Kim Milyoner Olmak İster’e çıktıktan sonra oyunculuk teklifi alarak oyunc ılan Mehmet Ozan Dolunay Yüksek Sosyete, Lise Devriyesi ve Darısı Başımıza gibi dizilerde başarısını ispat etmiştir. Mehmet Ozan Dolunay oyuncu Melisa Şenolsun ile sevgilidir. Mehmet Ozan Dolunay 1.79 metre boyunda ve 76 kilodur.
Mehmet Ozan Dolunay İmkansız oyuncu kadrosunda yer alacak

Buğra Gülsoy

Misafir dizisinde Hazal Kaya ile partner olacak Buğra Gülsoy 22 Şubat 1982 de Ankara doğumludur. 39 yaşında ki yakışıklı oyuncu Mahsun Kırmızıgül tarafından keşfedilmiştir. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Buğra Gürsoy şuanda Buğra Kaya Nilüfer Gürbüz ile evlidir. Buğra Gülsoy’un önemli dizileri arasında Aşk Yeniden, Kızım, 8. Gün ve Azize dizileri yer almaktadır. Buğra Gülsoy 175 cm boyundadır.
Buğra Gülsoy misafir dizisi erkek başrol oyuncusu olacak

Bülent Şakrak

Son olarak Sefirin Kızı dizisine sonradan dahil olarak büyük fark yaratan Bülent Şakrak Misafir oyuncuları arasında yer alacak. 26 Ağustos 1977 doğumlu olan Bülent Şakrak İstanbul Üniversitesinde Tiyatro eğitimi almıştır. Daha önce oyuncu Özge Borak ile evli olan şimdi ise yine oyuncu Ceyda Düvenci ile evli olan Bülent Şakrak Hangimiz Sevmedik ve Ayrılsak da Beraberiz gibi diziler ile tanınmıştır
bulent sakrak

Beren Gençalp

Beren Gençalp 11 Kasım 2011 doğumlu olan Beren Gençalp 10 yaşının içindedir. İlkoku 4. sınıf öğrencisi olan Beren Gençalp ailesi tarafından yeteneği keşfedildikten sonra ajansa kayıt ettirilmiş ve Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Melek karakteri ile tanınmıştır.

beren gençalp misafir dizisi oyuncuları arasında kendine başrolde yer buldu

Zeyno Asya ORÇİN

Zeyno Asya ORÇİN Leyla Şirin ajansın oyuncusudur. Daha önce hiç bir dizi de yer almayan Zeyno Asya ORÇİN ilk kez Misafir dizisi oyuncuları arasında yer alacak. Zeyno Asya ORÇİN 8 10 yaşları arasındadır.
Zeyno Asya ORÇİN oyuncu olarak misafir dizisinde yer alacaktır

Salih Demir Ural

23 Ağustos 2010 doğumlu olan Salih Demir Ural 11 yaşındadır. 2 kardeş olan Salih Demir Ural ortaokul 5. sınıf öğrencisidir. Kaderimin Yazıldığı Gün, Kara Para Aşk ve Vatanım Sensin dizilerinde yer alan Salih Demir Ural Misafir oyuncularından biri olacak.
Salih Demir Ural oyuncu olarak misafir dizisi kadrosunda yer alacak

Emir Kaan Özkan

Microp Production’un oyuncusu olan^Emir Kaan Özkan ilk kez Misafir dizisi ile profesyonel dizi oyunculuğu deneyimi yaşayacaktır.
emir kaan özkan oyuncu olarak misafir dizisinde yer alacak

İmkansız dizisinin isim değiştirme ihtimali de var; şuanda dizinin ismi kulislerde İmkansız olarak geçiyor. İlerleyen dönemde İmkansız dizisinin oyuncu kadrosuna yeni oyuncuların da dahil olması bekleniyor. İmkansız dizisine yeni oyuncular dahil oldukça sayfamıza eklenecektir.

#Misafir
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