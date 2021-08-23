MESUT YAKUTA Vakfıkebir Kaymakamı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1976 yılında Kayseri' de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. 2000 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam Adaylığı sürecinde 6 ay süreyle İngiltere/Sheffield' te İngiltere Yönetim Sistemi ve yabancı dil konularında eğitim aldı. Sırasıyla Gaziantep/Yavuzeli ve Sivas/İmranlı İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 2003 yılında Asil Kaymakam olarak atandı. Gaziantep/Karkamış (2003), Erzurum/Pazaryolu (2003-2005), Mardin/Yeşilli (2005-2008), Nevşehir/Gülşehir (2008-2012), Antalya/Finike (2012-2016) Kaymakamlıkları yaptı. Halen Trabzon İli Vakfıkebir Kaymakamlığı görevini sürdürmektedir.Evli ve 2 çocuk babası olan Yakuta; iyi derecede İngilizce bilmektedir.