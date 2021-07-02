Mesut Ozan Yılmaz kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşındadır?
Van Vali Yardımcılığı görevinde iken, İçişleri Bakanlığının 107. Dönem Kaymakamlık Kurası ile Türkeli İlçe Kaymakamlığına atanan Mesut Ozan Yılmaz, göreve başladı. Peki Mesut Ozan Yılmaz kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşındadır?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi devam etmekte. Aynı yıl Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. 107. Dönem Van Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti.
İl merkez stajına müteakip sırasıyla, Banaz ve Köyceğiz ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. 10 Haziran 2019-08 Şubat 2021 tarihleri arasında vekaleten Domaniç Kaymakamlığı ve Van Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığının 23 Haziran 2021 tarihli olurları ile Türkeli ilçesine atanan Yılmaz, bekardır.
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