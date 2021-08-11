Meryem Boz kimdir, nerelidir ve kaç yaşında ?
Meryem Boz 2020 Tokyo Oyunları'nın altıncı gününde üçüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu Meryem Boz kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır ?
Meryem Boz 2020 Tokyo Oyunları'nın altıncı gününde üçüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu Meryem Boz kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır ?
Milli voleybolcu Meryem Boz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili, "Uzun zamandır beklediğimiz ve bunun için çalıştığımız bir turnuva. Maç maç gideceğiz, zor bir gruptayız" dedi.
MERYEM BOZ KİMDİR, BOYU KAÇ?
MERYEM BOZ'UN BAŞARILARI
Milli takımlarda küçük, yıldız, genç ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Meryem Boz, Kadın Voleybol A Milli Takımı ile şu başarılara imza atmıştır:
2010 CEV Avrupa Ligi üçüncülüğü,
2015 CEV Avrupa Ligi ikinciliği,
2017 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü,
2019 Avrupa Şampiyonası ikinciliği,
2020 CEV Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri’ni kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımız kadrosunda yer almıştır.
2020 Cev Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilmiştir.
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