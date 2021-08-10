Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında?

Aşk Mantık İntikam dizisinde oynayan son zamanların popüler başarılı oyuncusu Melisa Döngel kimdir, nerelidir?

Kim Kimdir? 10.08.2021, 17:21 10.08.2021, 17:38
Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında?

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandıran Melisa Döngel, çocukken babasının cinsel tacizine maruz kaldığını ve annesinin bu duruma inanmadığını açıklamıştı. İşte Melisa Döngel'in hayatı...

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel 18 Eylül 1999'da İstanbul'da doğdu. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı.

İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı.

2020 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterine hayat vermiştir.

2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, Çağla Yılmaz karakterini canlandırmaya başladı.

#melisa döngel
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