Melih Aydoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kaymakamımız Melih Aydoğan, 18 Mart 1991 tarihinde Osmaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini çeşitli illerde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü kazandı. 2014 yılında bu bölümden mezun oldu. Daha sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalında yüksek lisansa başladı.

Çalışma hayatına Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Denetmen Yardımcısı olarak başlayan Kaymakamımız Melih Aydoğan, 17 Aralık 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 25 Temmuz 2017'de 105. Dönem Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Kaymakam Refikliği stajını, Hatay'ın Samandağ ve Kars'ın Sarıkamış ilçelerinde; Mülkiye Teftiş Stajını, Ankara'da yaptı. Adana ili Karaisalı ilçesinde 8 ay süreyle Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından 8 ay süreyle gönderildiği İngiltere'de, University of Leicester'da dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallık yönetim sistemleri üzerine incelemelerde bulundu. Bu süre içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu'nda dış temsilcilik stajını tamamladı.

Yurtdışı dönüşü, "Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Engellilerin İstihdam Durumu ve İstihdam Politikalarına İlişkin Öneriler" konusu üzerine Kaymakamlık tezini tamamladı. İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 105. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlamasının ardından, Bakanlık Makamının 25.10.2019 tarihli Onayı ile 28.10.2019 tarihinde Kastamonu/Azdavay Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakamımız Melih AYDOĞAN, İngilizce bilmektedir.