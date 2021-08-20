Kaymakam Mehmet Nuri ÇETİN kimdir, nereli ve kaç yaşında?



Kaymakam Göreve Başlama Tarihi

Mehmet Nuri ÇETİN 24 Temmuz 2020



Kimdir?



Kaymakamımız, Mehmet Nuri ÇETİN 1979 yılında Ağrının Tutak İlçesinde doğdu.İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olup, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakamlık sınavını kazandıktan sonra 2006 yılında Çankırı da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Çorum Mecitözü, Kütahya Dumlupınar, Ardahan Damal, Bolu Göynük, Muş Varto Kaymakamlığı ve Kayyum olarak Belediye Başkanlığı yaptı. Araklı Kaymakamlığının ardından 14.07.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Sinop Boyabat İlçesine Kaymakam olarak atandı.İngilizce bilmekte ve yayınlanmış Sevda Durağı adında hikâye kitabı bulunmaktadır. Kaymakamımız Mehmet Nuri ÇETİN evli olup 4 çocuk babasıdır.