Mehmet Güder kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1987 yılında Elazığ’da doğan Mehmet Güder, 33 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2011 yılında mezun oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazandıktan sonra, 2012 yılında 101. Dönem Elazığ Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Bakanlık tarafından yapılan çeşitli staj programlarını ve bir yıl süren Üniversity of Liverpool’da yabancı dil eğitimini de tamamladıktan sonra çeşitli ilçelerde Kaymakam vekili olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 101. Dönem Kaymakamlık kursunu bitirdikten sonra Konya - Akören Kaymakamı olarak göreve başladı. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19.08.2017 tarih ve 2017/345 sayılı müşterek kararnamesi ile Malatya’nın Kale İlçesine atandı.

Bu dönemde aynı zamanda vekaleten Malatya Vali Yardımcılığı ve Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Güder, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cemişgezek Kaymakamlığına atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Güder, evlidir.