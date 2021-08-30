Mehmet Faruk Kazdal kimdir, nereli ve kaç yaşında?



1992 yılında Rize’de doğdu. İlk , Orta ve Lise öğrenimini Rize’de tamamladı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2016 yılında İçişleri Bakanlığı’nda İçişleri Uzman Yardımcısı olarak memuriyete başladı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi Başkanlığında 6 ay süre ile İçişleri Başkanlığı Kurum Temsilcisi olarak görev yaptı.2017 yılında Çorum Kaymakam Adayı olarak mesleğe intisap etti. Çorum Valiliğinde İl stajını, Konya/Seydişehir ve Ankara/Pursaklar ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. Çankırı/Şabanözü ilçesinde Kaymakam vekilliği görevinde bulundu. Yurtdışı stajı kapsamında İngiltere’de Sheffield Üniversitesinde 8 ay süreli yabancı dil eğitimi aldı.

Süloğlu Kaymakamlığındaki görevine 28.10.2019 tarihi itibari ile başladı. Türkçe Öğretmeni Büşra Demet KAZDAL hanımefendi ile evlidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.