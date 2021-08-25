Mehmet Erdem Akbulut kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut Kimdir? Erzurum doğumlu olup 1983 yılında Erzurum’da doğdu. İlkokulu Erzurum Mimar Sinan İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Erzurum Anadolu Lisesinde tamamladı. 2007 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.