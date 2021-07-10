Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Dinçerler Kimdir?

Mehmet Dinçerler, 1988 yılında dünyaya gelmiştir ve aslen Gazianteplidir. Ünlü kahve markasının Türkiye CEO'su olan genç iş insanı Mehmet Dinçerler, iş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilmektedir. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Burhan Dinçerler, 2012 yılında Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını satın alarak markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etmişti. canlıhaber