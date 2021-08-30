Mehmet Çağatay Çakal kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Çağatay Çakal, 1992 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Demirkent Köyünde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Erzurum'un Oltu ilçesinde, liseyi Artvin Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, iktisat bölümünden 2015 yılında mezun oldu. 17 Aralık 2016 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını başarıyla geçerek, 105. Dönem Muğla Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Muğla Valiliğinde İl Merkez Stajı, sırasıyla Aydın'ın Sultanhisar ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde Kaymakam Refikliği Stajını tamamladıktan sonra 8 ay süre ile Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine Kaymakam olarak görevlendirildi. Ardından Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında Teftiş Stajını tamamladıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'nin Liverpool Üniversitesine, yabancı dil bilgisini geliştirmek ve çeşitli çalışmalar yapmak üzere gönderildi. İngiltere'de yerel yönetimler ile ilgili çalışmalar yaptı. Akabinde 26 Ağustos-25 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak Yozgat/Çekerek Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Çağatay Çakal burada 7 ay süreyle görev yaptı.

05.05.2020 tarih ve 31118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/180 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Edirne ili Lalapaşa ilçesine atanan Mehmet Çağatay Çakal 09.05.2020 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır.

Kaymakamımız orta derecede İngilizce bilmektedir.