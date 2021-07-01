Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın kaç yaşında?
Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu Mehmet Aydın’ın Fatih adında bir ağabeyi vardır.
İlköğrenimini Bursa'da tamamlayan Aydın, bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı.
Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 80 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürüldü. "Nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.yeniakit
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