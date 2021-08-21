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Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin kimdir, kaç yaşında?

Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin nereli, kaç yaşında ve evli mi. İşte detaylar...

Kim Kimdir? 21.08.2021, 11:52
Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin kimdir, kaç yaşında?

Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin nereli, kaç yaşında ve evli mi. İşte detaylar...

1981 yılında Sinop’ta doğan Kaymakamımız Muhammed ŞAHİN, 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında Sakarya Üniversitesi  Yerel  Yönetimler ve Şehircilik alanında  ‘’Anayasa  Mahkemesi’ne  Bireysel  Başvuru Yolu’’  konulu  çalışmasını  yaparak  1. Yüksek  Lisansını tamamlamış olup, 2015-2016 yılları arası İngiltere’de ülkeler arası iş  birliği kapsamında  Liverpool Üniversitesi'nde İngilizce dil  eğitimi almıştır.
2017-2019 yılları arasında Çin Ulusal Polis Akademisi'nde; Türkiye ve Çin arasında  İş Birliği ve Güvenlik alanlarında çalışma yaparak ‘’Kuşak Yol Projesi’’  ve  ‘’21.Yüzyıl  Deniz  Kuşağı  Projesi" konularında ekonomi, güvenlik  ve  terörle  mücadele  kapsamında  2. Yüksek  Lisansını tamamlamıştır. 2004 yılından itibaren sırasıyla; Enerji Bakanlığı, Bankacılık sektörü, Maliye Bakanlığı'nda görev alan Kaymakamımız, 2013 yılından günümüze kadar İçişleri Bakanlığı'nda;

Edirne Valiliği'nde Kaymakam Adaylığı, Edirne-Uzunköprü İlçesi ve Tekirdağ- Hayrabolu İlçesi'nde Kaymakam Refikliği, Eskişehir-Seyitgazi ve Han İlçeleri'nde Mülkiye Müfettişi  Teftiş Refakati, Balıkesir-Erdek İlçesi'nde Vekil Kaymakamlık, Trabzon-Hayrat, Kastamonu-Doğanyurt ve Isparta-Aksu İlçelerinde asaleten kaymakam olarak görev yapmıştır.
11.09.2020 tarihi itibariyle Tunceli-Mazgirt'teki  görevine başlayan Kaymakamımız  evli  ve iki çocuk babası olup iyi  derecede  İngilizce,  temel  düzeyde Çince bilmektedir.

#Muhammed Şahin
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