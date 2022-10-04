Mavi Sürgün dizisinin oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisinin fragmanı yayınlandı. Fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin başlayacağı tarih ve oyuncularının kimler olacağının açıklanması bekleniyor. Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Kim Kimdir? 04.10.2022, 11:51 04.10.2022, 12:05
Mavi Sürgün dizisinin oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisinin fragmanı yayınlandı. Fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin başlayacağı tarih ve oyuncularının kimler olacağının açıklanması bekleniyor. Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?

MAVİ SÜRGÜN

MAVİ SÜRGÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI 

Mavi Sürgün dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrol oyuncusu Caner Cindoruk olan dizinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Mavi Sürgün dizisinin çok yakında başlayacağı tahmin ediliyor.

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