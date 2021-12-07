Masumlar Apartmanı Rüya Kimdir? Melisa Şenolsun Kimdir?

Ekranların sevilerek heyecanla seyredilen dizisi Masumlar Apartmanı oyuncusu Rüya Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Daha önce hangi dizilerde oynamıştır? Masumlar Apartmanı dizisinde hangi karakteri oynuyor?

Merak uyandırdı: Masumlar Apartmanı Rüya kimdir? Masumlar Apartmanı Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli?

Masumlar Apartmanı dizisinin karakterleri arasında Rüya dikkat çekecek. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna Melisa Şenolsun da katıldı. Peki ama Masumlar Apartmanı Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında, instagram adresi nedir?

Masumlar Apartmanı dizisinin resmi instagram hesabından, ''Hikayemize rüzgar gibi girecek başına buyruk Rüya ile tanışmaya hazır mısınız?'' paylaşımı yapıldı. Peki ama Masumlar Apartmanı Rüya kimdir, kaç yaşında?

Melisa Şenolsun kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya'ya hayat veren Melisa Şenolsun 25 yaşındadır. Memleketi İzmir olan Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde dünyaya geldi. Oyuncu Efecan Şenolsun’un kardeşi olan genç oyuncu, dizi kariyerine 2015 yapımı Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Şükrü Özyıldız, Bensu Soral, Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaştığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırdı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden Melisa Şenolsun, 2018 yapımı Nefes Nefese’de narin ama olmadık tehlikelere atılabilecek kadar da gözü kara bir kız olan Rüya’yı canlandırdı. Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisinde rol aldı.