MasterChef Tunahan Ak kimdir, nereli ve kaç yaşında?
MasterChef final turu gerçekleşti ana kadroya giren isimlerden biri olan Tunahan Ak sosyal medya da en çok geçen isimlerden biri oldu Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında ve nereli ?
MasterChef final turu gerçekleşti ana kadroya giren isimlerden biri olan Tunahan Ak sosyal medya da en çok geçen isimlerden biri oldu Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında ve nereli ?
TUNAHAN AK KİMDİR?
Masterchef yarışmacısının sempatik yarışmacısı Tunahan Ak, 19 yaşındadır. Bolu'da Aşçılık lisesinden mezun olan Tunahan Ak, 4 sene yatılı okuduktan sonra istanbul'da geri dönmüştür. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Tunahan Ak, 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalışıyor. Tunahan Ak'ın Instagram hesabı @ttunahanak
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