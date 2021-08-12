MasterChef Tunahan Ak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MasterChef final turu gerçekleşti ana kadroya giren isimlerden biri olan Tunahan Ak sosyal medya da en çok geçen isimlerden biri oldu Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında ve nereli ?

MasterChef 2021'in en genç yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak'ın hayatı merak konusu oldu. Final turu ilk bölümünde dikkat çeken tabanların birini hazırlayan Tunahan Ak'a dair merak edilenleri derledik...

TUNAHAN AK KİMDİR?

Masterchef yarışmacısının sempatik yarışmacısı Tunahan Ak, 19 yaşındadır. Bolu'da Aşçılık lisesinden mezun olan Tunahan Ak, 4 sene yatılı okuduktan sonra istanbul'da geri dönmüştür. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Tunahan Ak, 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalışıyor. Tunahan Ak'ın Instagram hesabı @ttunahanak