Ekranların sevilerek seyredilen yarışmasında yarışan yarışmacıların isimleri nedir hangi yarışmacılar elemelere kaldı? Masterchef Sergen Kimdir? Masterchef Sergen Aslında Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır? Hangi yarışmacılar daha başarılı hangi yarışmacılar daha kötü performans sergiledi?

Masterchef Sergen Kimdir? Masterchef Sergen Aslında Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına son anda dahil olmayı başaran Sergen Özen, diğer yarışmacılara göre daha zorlu bir süreç geçirdi. Demi glace sosu ile mantarlı kuzu yemeği yapan MasterChef Türkiye Sergen, ilk turdan üç evet olarak başarı ile çıktı. İkinci turda gerçekleştirilen üçlü elemelerde başarılı olamayan Sergen, yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Ancak Sergen’in bu vedası çok kısa süreli oldu. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının sevilen jüri üyesi Danilo Zanna’nın kadroya dahil etme hakkını kullanarak yarışa yeniden dahil olan Sergen Özen, final turunda yarışma şansı kazandı. Final turlarında da ana kadroya giremeyen Sergen, yedeklerin arasındaki yere girdi. İlk yedek yarışı ile ana kadroya çıkan Sergen, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının 16’ncı ismi olarak ismi yazılı olan önlüğü aldı. Öte yandan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Sergen Özen’in hayatının bir hayli ilgi çekici olduğu öğrenildi!

Aslen Tekirdağlı olan ve yarışmaya da Tekirdağ’dan katılan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi’nde eğitim aldıktan sonra Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, dokuz sene önce aşçılık yapmaya başladı. Tekirdağ ilinin sanayi sitesinde bir köfteci dükkanı olduğu bilinen Sergen Özen’in İstanbul’daki gastronomi yarışmasında üçüncülüğü, Alanya Altın Kepçe yarışmasında ise, birinciliği kazandı. Bir köfteci zinciri açmak isteyen Sergen Özen’in en büyük hayalinin ise, Tekirdağ köfteyi Miami’ye kadar götürmek olduğu öğrenildi. Öte yandan Sergen Özen, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının en çok takip edilen ismi oldu!

Yarışmanın ardından Instagram hesabında 245 bin takipçiye sahip olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Sergen Özen, sosyal medya hesabını da bir hayli aktif kullanıyor. Yarışmaya dahil olan 16.isim olan Sergen Özen, Instagram hesabını ise, “sergenozn” kullanıcı adı ile kullanıyor. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının popüler yarışmacılarından biri olan Sergen Özen’i takip etmek isteyen kişilerin https://www.instagram.com/sergenozn/?hl=tr linkini kullanması yeterli oluyor.

kaynak:alfa ajans