sosyal medya da konuşulan ve araştırılan isimlerden biri olan Masterchef Mert Ateş kimdir nereli ve kaç yaşında ?

Genç yaşına rağmen mutfak deneyimi çok olan Mert Ateş Durukan izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte Masterchef Mert Ateş Durukan hakkında...

MASTERCHEF MERT ATEŞ DURUKAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'de şeflerin karşısına eleme turunda çıkan Mert Ateş Durukan, 18 yaşında. Yarışmaya İzmir'den katılan Mert Ateş Durukan, lisede aşçılık bölümü okumuş. Annesi ile ayrı bir eve geçtiği 9-10 yaşlarında iken annesi işten gelene kadar yemekleri o hazırlıyormuş.

Mert Ateş Durukan, ailenin tek çocuğu. Annesi muhasebeci, babası ise turizm sektöründe çalışıyor.

Yaşının küçük olmasına aldanılmamasını, buraya kendini kanıtlamaya geldiğini ve rakiplerine güçlü olduğunu göstereceğini ifade etti.