MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir ve nerelidir?

Türkiye'nin en iyi şeflerinden olan Mehmet Yalçınkaya kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır

Kim Kimdir? 10.08.2021, 17:09 10.08.2021, 17:33
MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir ve nerelidir?

MasterChef Türkiye'nin en zorlu jürisi olan Mehmet Yalçınkaya, tüm serüven boyunca yarışmacılara zor anlar yaşatıyor. MasterChef ile birlikte Türkiye'nin en popüler şefleri arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya kimdir, nerelidir? Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında? İşte biyografisi...

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya (21 Ocak 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika’nın ünlü gurme dergisi "CULINARY"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye’de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. 2018'den beri MasterChef Türkiye'de jürilik yapmaktadır. Ayrıca 2021'de Exxen'de yayınlanacak MasterChef Junior'da sunuculuk yapmaktadır.

#Mehmet Yalçınkaya
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