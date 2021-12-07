Masterchef Danilo kim olduğu merak konusu olmuştur. Peki Danilo kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Evli mi? Hangi şehirde yaşıyor?

Masterchef Danilo Zanna Kimdir? Danilo, Giresun'dan Nasıl Kız Aldı? Danilo Şef Kaç Yaşında, Nereli?

Masterchef Danilo Zanna Kimdir? Danilo, Giresun'dan Nasıl Kız Aldı? Masterchef Danilo Zanna Kimdir? İtalyan yemek şefi, aşçı ve sunucu Danilo Zanna, Masterchef Türkiye yeni sezon yarışmasının jüri üyelerinden biridir. Türk televizyonlarında sunuculuğunu gerçekleştirdiği ve konuk olduğu pek çok programla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Danilo Zanna, TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef Türkiye’nin jürisine seçilmesinin ardından geniş bir kitle tarafından tanınmaya başlamıştır.

İtalya’nın Toskana bölgesinde dünyaya gelen Danilo Zanna, 1997 yılından beri aktif olarak şeflik kariyerine devam etmektedir. Dünyaca ünlü İtalyan şeflerin yanında aşçılık yeteneğini geliştirerek İtalyan Mutfağı üzerinde uzmanlaşmıştır.

Danilo Zanna Kimdir? Hayatı ve Kariyeri

15 Nisan 1982 yılında İtalya’nın Toskana, Proto şehrinde dünyaya gelen Danilo Zanna, aşçılığa çok küçük yaşlarda ilgi duymaya başlamıştır. İlerleyen yaşlarda aile mesleğini devralan Danilo, İtalyan Mutfağı üzerine dünyaca ünlü İtalyan şeflerin yanında eğitim almış ve pratik kazanmıştır.

Türk Mutfağı konusunda da büyük bir ilgi duyan Danilo Zanna, uzun süre İtalya’da ve dünyanın farklı bölgelerinde yer alan restoranlarda çalıştıktan sonra, bu ilgisini uzmanlığa dönüştürmek için Türkiye’ye gelmiştir.

Türkiye’ye gelmesinin ardından İtalya ve Türk mutfaklarının harmanlandığı, yenilikçi bir restoran açmıştır.

Kısa süre içinde Türkiye’de tanınmaya başlayan Danilo Zanna, televizyon programlarına konuk olarak çağrılmış ve birçok kanaldan program teklifi almıştır. İlk defa Zahide İle Yetiş Hayata isimli gündüz kuşağı programında yardımcı yemek şefi olarak boy gösteren Danilo Zanna, takip eden dönemlerde asıl ününe kavuşacağı Planet Mutfak kanalında yaptığı yemek programına başlamıştır.

İtalyan İşi adlı programla kısa sürede tanınan Danilo Zanna, aynı dönemlerde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü’nde İtalyan yemekleri üzerine bir takım akademik çalışmalarda bulunmuştur.

Planet Mutfak kanalının kapanmasının ardından programa devam edemeyen Danilo Zanna, 2015 yılında dönemin en çok izlenen eğlence programlarından biri haline dönüşen ve programda Türkiye’ye gelen birçok yabancının masa etrafında konuşmasını ekrana taşıyan Elin Oğlu programında yer almıştır. Asıl ününü burada yakalayan Danilo Zanna, daha sonra NTV’de yayınlanan ve kendisinin hazırlayarak sunduğu yemek programı, Lezzetin Şarkısı adlı programda bir kez daha izleyiciler ile buluşmuştur.

Kendisinin hazırlayıp sunduğu televizyon yemek programlarının yanı sıra Türkiye’nin en çok izlenen programlarına katılan Danilo Zanna, son olarak TV 8 ekranlarında 3. dönemine giren Masterchef Türkiye yarışmasında başşef olarak jüri üyeliği görevi yapmaktadır. Yarışmada kendi gibi dünyaca çapında üne kavuşmuş; Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya şeflerle birlikte jürilik yapmaktadır. Sempatik tavırları, esprileri ve işindeki ciddiyeti ile kısa süre içinde Türk izleyicisinin beğenisini kazanan Danilo Zanna, kariyeri boyunca başarıya da imza atmıştır.

TV 8 ekranlarında yeni sezonda yayınlanmaya başlamasının ardından Masterchef Türkiye’de ünlü şef Hazer Armani’nin jüri üyeliğinden ayrılmasının ardından yerine Danilo Zanna gelmiştir. Danilo Zanna, günümüzde şeflik kariyerine de aktif olarak devam etmektedir.

kaynak:alfa haber ajansı