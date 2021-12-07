MasterChef Azize kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Azize Polat kimdir instagram hesabı nedir?

Masterchef zorlu devam ediyor peki Masterchef'in kazananı kim olacak hangi takım daha başarılı hangi takımın yemekleri beğenilecek hangi takımın yemekleri kötü yorum alacak hangi takımın yemekleri iyi yorumlar alacak?

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

MasterChef’in yeni yarışmacısı Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor.

Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.

Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil olan MasterChef Azize, sık sık eleme potasına girmesine rağmen başarılı tabaklarıyla yarışmaya devam etmeye hak kazanıyor.