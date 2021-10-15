MasterChef Ateş Kimdir? Ateş Kaç Yaşında? Ateş Nereli? Mert Ateş Durukan Kimdir?

Mert Ateş Durukan MasterChef Türkiye 2021’in ana kadrosu içerisine yedeklerden doğru katılmış olan yarışmacılardan birisidir. 17 Aralık 2002 tarihinde İstanbul Başakşehir’de dünyaya gelmiştir. Annesi muhasebecidir, babası ise turizm sektöründe çalışmaktadır. Ailenin tek çocuğudur.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri mezunu olan genç aşçı MasterChef’e katılmadan önce de İzmir’de aşçılık yapmıştır. 2015 yılından beri de aşçılık mesleğiyle uğraşmaktadır.

Yemek yapmaya küçük yaşlardan itibaren ilgi duymaya başlayan MasterChef 2021 Ateş, henüz 5 yaşındayken salata yapmaya başlamış.9-10 yaşlarında iken annesi işten gelene kadar yemekleri o hazırlarmış. Çok sevdiği mesleğin okulunu okurken zor şartlara göğüs germiş, evinden ayrı kalmış ve günde 4 saat yol gidip gelmiş.

MasterChef’e katılmış en genç yarışmacılardan birisi olan Mert Ateş Durukan, yaşının küçük olmasına aldanılmamasını, yarışmaya kendini kanıtlamaya geldiğini ve rakiplerine güçlü olduğunu göstereceğini elemeler sırasında ifade etmiştir.

Aşçılık mesleğine yönelmesinde en büyük etkenin anneannesi olduğunu belirten yarışmacı ilk eleme turunda somon yemeği yaparak üç evet almayı başarmıştı.



Üçlü düello turunda beğendili kuzu incik yemeği ile iki rakibini eleyerek finale çıkmıştı ve son olarak yedeklerden ana kadroya girmeyi başarmıştı.

Kadroya girerken de annesinin hayatında çok önemli bir yeri olduğunu, onun için yarışmada mücadele edeceğini ifade etmişti ve sözleri ile izleyenleri duygulandırmıştı.

MasterChef Ateş Nereli? Burcu Ne?

Samimi tavrı, hırslı yapısı ve başarılı tabaklarıyla öne çıkan Mert Ateş Durukan yakışıklılığı nedeniyle de dikkatlerin üzerinde olduğu bir yarışmacı.

Beşiktaş futbol takımını tutan İzmirli yarışmacı yay burcundandır.

Müziğe ilgi duyan genç yarışmacının oldukça güzel bir sesi vardır ve iyi derecede gitar çalabilmektedir.

Zaman zaman sosyal medya hesabından söylediği şarkıları paylaşmaktadır.

İnstagram Adresi

Bu yazının hazırlandığı an itibarı ile İnstagram hesabında 25.700 takipçisi bulunmaktadır.

MasterChef’te yarıştığı süre boyunca da bu sayının hızla artması beklenmektedir. Twitter’da adına açılmış hesaplar mevcuttur ancak hangisi resmi hesabı belli olmadığından şimdilik paylaşamıyoruz. Kesinleşirse yazımıza ekleyeceğiz.

İnstragram Hesap Adresi https://www.instagram.com/drknates/

kaynak:dizianaliz