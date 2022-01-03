Masterchef Araz Dilara Kimdir? Masterchef Dilara Kaç Yaşında, Nereli?

Ekranların beğenilerek seyredilen yarışma programında bu hafta neler olacak hangi yarışmacı daha başarılı kim elendi kim daha başarılı yemek yapıyor? Hangi yarışmacı daha başarılı bir hafta tamamladı? Hangi yarışmacı eleme haftasına geçecek hangi yarışmacı eleme yaşayacak?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

İstanbul'da doğup büyüyen Dilara Başaran aslen Tekirdağlıdır. Yarışmaya da İstanbul'dan katılan genç yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başlamıştır ve o günden bu yana da tutkuyla bağlı olduğu mesleğini sürdürmektedir. Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Dilara, 1997 doğumludur.