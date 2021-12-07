Masterchef yarışmacıları kimlerdir? Masterchef Araz Aknam Kimdir? Masterchef Araz Kaç Yaşında, Nereli? Hangi yarışmacılardan hangileri daha başarılı olmuştur? Hangi yörenin yemeklerini yaptılar? Hangi yarışmacı veda edecek? Hangi yarışmacı devam edecek? Hangi yarışmacının yemekleri he zaman en iyisi oluyor? Hangi yarışmacı diğer arkadaşlarına kırıldı? Ekipteki arkadaşlarına küsen yarışmacı kim?

Masterchef Araz Aknam Kimdir? Masterchef Araz Kaç Yaşında, Nereli?

Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef'in jüriliğini üstlendiği Masterchef Türkiye'de, her hafta yedeklerden bir yarışmacı ana kadroya dahil ediliyor. Bu hafta ana kadroya geçmeye hak kazanan isim ise Araz Aknam oldu. Peki, Araz Aknam kaç yaşında, mesleği ne, nereli? İşte, Masterchef Araz'ın merak edilen biyografisi:

Araz Aknam Kimdir?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Araz Aknam, aslen İran Azerisi'dir. 30 yaşındaki yarışmacı, İran'da 10 sene, Los Angeles'da ise 8 yaşamıştır. İnşaat mühendisi olan Araz, mutfakta profesyonel olarak çalışmadığını söylüyor. Küçük yaşlardan beri mutfakla ilgilendiğini söyleyen Araz, hobilerini ciddiye aldığını da belirtiyor. Şefler, kısa süre önce evlenen Araz Aknam ve eşine önceki turlarda bir hediye verdi.

Araz Aknam Masterchef Yolculuğu

Araz Aknam, ilk turda levrek ceviche hazırladı ve şeflerin beğenisine sundu. İlk turda 3 evet alarak bir üst tura çıkmayı başardı. İkinci turda Emre, Araz ve Taylan eşleşmesi yapıldı. Yarışmacılardan kuzu kol sarma hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda rakiplerinden daha iyi tabak çıkaran Araz, bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Masterchef'in 69. bölümünde ise yedek yarışmacılar, ana kadroya girme mücadelesi verdi. Yarışmacılardan ilk turda hünkar beğendi hazırlamaları istendi. En iyi tabakları hazırlayan yarışmacılar ikinci tura yükseldi. İkinci turda yarışmacılardan taze fasulye kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakan ve ana kadroya geçmeye hak kazanan isim Araz oldu.