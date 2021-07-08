Mahsun Kırmızıgül kimdir? Mahsun Kırmızıgül kaç yaşında, nereli?

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?Abdullah Bazencir ya da sahne adıyla Mahsun Kırmızıgül (d. 26 Mart 1969, Diyarbakır), Türk şarkıcı, besteci oyuncu, yönetmen ve senarist.

Kim Kimdir? 08.07.2021, 14:43
Mahsun Kırmızıgül kimdir? Mahsun Kırmızıgül kaç yaşında, nereli?

Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Faika, babasının adı ise Çerkez'dir. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikahlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti.Kırmızıgül, ilkokul çağına geldiğinde aile Diyarbakır'a göç etti. İlk ve Orta okulları Diyarbakır'da bitirdi. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başlamış, Kırmızıgül de ailenin geçimini sağlayabilmesi için çiğ köftecide çalışmış ve çaycılık yapmıştır.KARİYERİ1981 yılında müzik çalışmalarına başlayan şarkıcı amatör olarak altı albüm yaptı.

Prestij Müzik, Mahsun Kırmızıgül ile birlikte %600'lere varan büyük bir atılım göstererek 5 yıl içinde müzik sektöründe zirveye taşındı.Özcan Deniz Yalan mı; Haluk Levent Bir Gece Vakti; Seda Sayan Ah Geceler; Ayhan Aşan Sen de mi; Ertuğrul Polat Gittiğin O Gün; Gülşen Yiğidim gibi çalışmaların, besteleri ve müzik yönetmenliğinde çalıştı. Şirketin birçok sanatçısına da müzikal anlamda bestelerini verdi.1994 yılında yayınladığı albümü "12'den Vuracağım"dan "Bebeğim Benim" şarkısı ile pop şarkıların yayınlandığı pek çok televizyon müzik listelerinde bir Arabesk/ Fantezi şarkısı olarak yüksek başarı yakaladı.

1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Arabesk En İyi Erkek kategorisinde aday gösterildi. "12'den Vuracağım" albümü "Bebeğim/ Kardeşlik Türküsü" adıyla da bilinmektedir.1998 Mayıs'ta çıkardığı Yıkılmadım adlı albümü ile o zamanlar müzikal anlamda imzasını atan Mahsun Kırmızıgül, bu albümü için toplam üç video klip çekti. Bu albüm şimdiye kadar 2.500.000 adet sattı, 1998 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde halkın verdiği oylarla üç ayrı dalda ödül aldı. "Fantezi Müzik" dalında "Yılın Sanatçısı" seçilirken, "Yıkılmadım" adlı parçası da "Yılın Şarkısı" seçildi.1998'in en çok satan albümü ise 2.500.000 satış ile Yıkılmadım adlı albümü idi[. Sanatçı ayrıca aynı yıl içinde "Türk Halk Müziği" dalında Altın Kelebek ödülünü alarak "Yılın Sanatçısı" seçildi. Magazin Gazeteciler Derneği'nin geleneksel ödülünde ise yine "Yılın Sanatçısı" seçildi

Mahsun Kırmızıgül'ün ortağı ve aynı zamanda sanatçısı olduğu Prestij Müzik etiketi ile çıkan albümleri için çekilip gösterime giren klipler ise, "Alem Buysa Kral Sensin", "Bebeğim, Allah'ını Seveyim", "Ağlama Sen", "Maço Erkek", "Ben de Sizdenim", "Kardeşlik Türküsü", "İnsan Hakları", "Sevdalıyım", "Bu Sevda Bitmez", "Taşra Delikanlısı", "Kızlar", "Hemşerim", "Belalım", "Her Şeyim Sensin", "Yıkılmadım", "Yoruldum", "Kardeşe Ağıt", "Kahpe Felek", "Göçmen Kızı", "Garip". 1 Müzik etiketi ile; "Vefasız", "Sarı Sarı", "Daye", "Düş de Gör-Nemrud'un Kızı", "Saygımdan", "Hayat Ne Garip", "Ay Aman", "Bizden Değildir", "Azar Azar", "Dinle", "Gül Senin Tenin".2004'te, A1 Müzik adlı müzik yapım şirketi kurdu. Şirketle ilk faaliyetini aynı yıl yayımlanan Sarı Sarı - Başroldeyim albümünde, ikinci faaliyetini ise 2006'da yayımlanan Dinle albümü ile gerçekleştirdi. Yaşar İpek, Ercüneyt Özdemir, Avni Polat, Celal Yarıcı ve Çağlayan Topaloğlu da şirket bünyesinde faaliyet göstermiş sanatçılardır

ÖZEL YAŞAMI

1989 yılında eski dansözlerden Gölgem Hanım'ile evlenmiştir. 1992 yılında boşanmıştır. Gölgem Hanım'dan Mahmut adında bir oğlu vardır. Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile ABD'de evlenmiştir. Lavin adında bir kızları vardır.haberler.com

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