Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer nerelidir?
Tokat'ta 1970 yılında doğan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk ve ortaöğrenimini bu ilde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden 1992'de mezun olan oldu.
Tokat'ta 1970 yılında doğan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk ve ortaöğrenimini bu ilde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden 1992'de mezun olan oldu.
ÖSYM BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEYDİ
28 Kasım 2010 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesi olan Prof. Dr. Mahmut Özer, evli ve üç çocuk babasıdır.
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|9. Bursaspor
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|11. Eyüpspor
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|12. Gençlerbirliği
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|13. Kocaelispor
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|14. Manisa FK
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|15. Menemenspor
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|16. Samsunspor
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|17. Tuzlaspor
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|18. Ümraniye
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|19. İstanbulspor
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|Takımlar
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|1. Arsenal
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|2. Aston Villa
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|3. Brentford
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|9. Leeds United
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|10. Leicester City
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|11. Liverpool
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|12. Man City
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|13. M. United
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|14. Newcastle
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|15. Norwich City
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|16. Southampton
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|17. Tottenham
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|18. Watford
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|19. West Ham
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|20. Wolverhampton
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