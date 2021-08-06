Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer nerelidir?

MAHMUT ÖZER'İN GEÇMİŞİ

Tokat'ta 1970 yılında doğan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk ve ortaöğrenimini bu ilde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden 1992'de mezun olan oldu.

ÖSYM BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEYDİ

28 Kasım 2010 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesi olan Prof. Dr. Mahmut Özer, evli ve üç çocuk babasıdır.