Mabel Matiz kimdir,nerelidir

Türkiye'nin önde gelen şarkıcısı Mabel Matiz Eurovision şarkı yarışmasına katılacağı haberlerinin ardından gündeme geldi.

Mabel Matiz kimdir ve nerelidir?

Mabel Matiz'in gerçek adı Fatih Karacadır. Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan "Tuna" karakterinin takma adı "Mabel" ve çok sarhoş, düşkün kimse anlamlarına gelen Eski Yunanca kökenli kelime matizin birleşiminden oluşur.

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel Matiz, kimlikteki adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985’te Mersin'in Erdemli ilçesinin Tömük kasabasında ev hanımı Maya Karaca ile tır şoförü ve Kıbrıs Gazisi Ali Karaca’nın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Çocukken yoğun olarak yaşadığı kekemelik, kendini ifade edememe durumu onu, yazmaya teşvik etmiş ve bu durum onu yeni ifade arayışlarına götürerek müziğe, edebiyata ve şarkı söylemeye yöneltmiştir.



Çocukluğu ve ilk gençliği boyunca ağırlıklı olarak 80’ler ve 90’lar Türkçe Pop müziği dinledi.

Lise 2’deyken (2001-2002) Yunus Emre'nin hayatını konu alan bir tiyatro oyununda başrol oynadı ve bu oyunun hazırlık çalışmaları sayesinde bir yıl boyunca kekemeliğini kontrol altına almayı öğrenmiştir.

Üniversite eğitimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde almıştır.

İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında gerçekleştirdi. 2005 yılında tıp fakültesinden arkadaşı Duygu Has’la birlikte, akustik duo olarak değerlendirilebilecek cover grubunu kurdu.

İlk şarkılarını yine 2005’te yazmaya başladı. Bunlardan en belirgin olanı 2007 yazdığı ve sonradan ilk albümünün çıkış şarkısı olacak olan "Arafta"dır. Sanatçı 2008’de, dönemin aktif müzik platformu olan Myspace'te bir sayfa açarak, gitar - vokal olarak kaydettiği şarkılarının ilk demolarını burada anonim olarak yayınladı.



Mabel Matiz adını, gerçek kimliğini saklamak için kullandı ve uzun süre sayfada kendi hakkında başka hiçbir bilgiye yer vermedi. “Mabel”, ilk gençliğinde severek okuduğu Kumral Ada Mavi Tuna romanındaki baş karakterin takma adıdır; “Matiz” ise internette gezinirken ilk kez bir sohbet odasında rastladığı, “aşırı sarhoş” anlamına gelen Eski Yunanca bir kelimedir.

Myspace’te yayınlanan ilk şarkıları kısa sürede viral olarak yayıldı ve internette ses getirmeye başladı. Bu viral etkileşimler onu ilk solo albümünün sürecine götürdü. 2008 - 2010 yıllarında iki yıl boyunca profesyonel olarak diş hekimliği yaptı. 2010 yazında, hayatına yalnızca müzikle devam etmek istediğine emin olduğu bir gün mesleğini aniden bıraktı.

2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku bölümünde yüksek lisansa başladı. Çocukluk yıllarını, kendisine müzikal anlamda çok katkısı olduğunu ifade ettiği Erdemli'de geçirmiştir.

2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini 2014'te yarıda bırakmıştır.

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi olan babası Ali Karaca 22 Şubat 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu Erdemli’de ölmüştür. Vefatı öncesi babasının anısına "Babamı Beklerken" şarkısını yazmış, bu şarkının yer aldığı albüm Maya ise Mabel Matiz'in annesinin adını taşımaktadır.

MABEL MATİZ'İN ALBÜMLERİ

Mabel Matiz (2011)

Yaşım Çocuk (2013)

Gök Nerede (2015)

Maya (2018)

Gözlerine (Single) (2019)

Toy (Single) (2020)

Kahrettim (Single) (2021)