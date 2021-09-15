Kuzey Yıldızı Gökçe kimdir? Kaç yaşında? Sevgilisi var mı? İnstagram adresi!
Sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cumartesi günleri izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Peki Kuzey Yıldızı dizisinde Gökçe kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi var mı? İnstagram adresi ne?
Pandemi ile birlikte evlerine kapanan vatandaşlar hafta sonlarını genel olarak televizyon karşısında geçiriyor. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk ise seyirciden beğeni toplamaya devam ediyor. Yıldız ile Kuzey karakterlerinin efsane aşkını konu alan dizide her hafta farklı olaylar gelişiyor. Dizide Kuzey'in kızlarını oynayan karakterler ise oyuncluk performanslarıyla göz dolduruyor.
Peki Kuzey Yıldızı dizisinde Gökçe kimdir? Gökçe Mollaoğlu kaç yaşında ve nereli? İnstagram adresi ne? Sevgilisi var mı? İşte Nilsu Berfin Aktaş'a dair merak edilenler...
KUZEY YILDIZI GÖKÇE MOLLAOĞLU KİMDİR?
Kuzey Yıldızı Gökçe Dizideki karakterinde annesi ile babasının ayrılması sonucu İstanbul'dan köylerine babasıyla birlikte göç etmiştir. Kuzey'in kızı olan Gökçe Mollaoğlu şimarık ve sevimli halleriyle dikkat çekmektedir. Köylerine ilk geldiklerinde sürekli olarak şikayetçi olan Gökçe, minibüs şoförü Osman ile tanıştıktan sonra yeni bir hayata başlamıştır. Gökçe ile Osman arasındaki aşk dillere destandır.
1998 yılında Ankara'da doğan Kuzey Yıldızı'nın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş şu an 23 yaşındadır. 1.70 metre boyuna sahip Berfin Nilsu Aktaş 52 kilodur.
KUZEY YILDIZI GÖKÇE SEVGİLİSİ VAR MI?
Bilindiği üzere Berin Nilsu Aktaş'ın sevgilisi bulunmamaktadır. Oyunculuk üzerine kariyer planlayan Berfin'indans etmek ve şarkı söylemekten hoşlandığı belirtiliyor.
Kuzey Yıldızı dizisinde Gökçe karakterine hayat veren Berfin Nilsu Aktaş'ın İnstagram adresi nilsuberfinaktas olarak biliniyor.
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