Kutsi kaç yaşında, nereli ve kim?

Doktorlar dizisindeki Levent karakteriyle geniş takipçi kitlelerine ulaşan Kutsi'nin hayatı ve şarkıları merak konusu oldu. Kutsi kaç yaşında ve nereli?

Bir süredir TRT 1'de yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde rol alan Kutsi gerek şarkılarıyla gerekse rol aldığı işlerle adından sıkça söz ettiren isimlerden biri. Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Kutsi'ye dair merak edilenleri derledik...

KUTSİ KİMDİR?

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi 16 Mart 1973 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusu. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.

KUTSİ HAYATI

Kutsi 16 Mart 1973 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Anne adı Hatice, baba adı Şinasi'dir. Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.



Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.

KUTSİ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı “Ceylin Ada” dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.

Profesyonel müzisyenlik kariyeri olan Kutsi 5 albüm çıkarmış ve hep hit parçalarıyla çok konuşulmuştur. "Sana Ne, Bomboşum Buralarda, Ağlama Kalbim, Aşkın Gururu, Geçer, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor, Olay Olacak Aşkımız, Hediyem Olsun, İlan-ı Aşk, Doğum Günü, Konuşmayacağım, Aşk Celladı, Helal Etmiyorum, Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim, Zor Olsa da, Melek ve Kapımı Çal, Son Mektup, Bambaşka, Haram Olsun, Soran Yok" albümlerinin istatistiği bunu kanıtlamaktadır. Huzur Sokağı isimli dizide "Bilal" karakterini canlandırmaktadır. Sanatçının yeni albümü "Bilmem Anlatabildim Mi" 18 Mart 2013 tarihinde çıkmıştır. 2015 yılında Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide Demir Güner karakterini canlandırmıştır. Yeni dizisinde Kutsi'ye Deniz Baysal eşlik ediyordu. Dizi düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı.22 Ekim 2016 tarihinde Fox TV'de yayına başlayan "Kalbimdeki Deniz" dizisinde Mirat Deniz karakterini canlandırmıştır. 2019 yılından beri TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde rol almaktadır.



KUTSİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema ve TV Filmleri

Yıl Başlık Rolü Kanal

2006-2009 Doktorlar Levent Atahanlı Show TV

2009-2010 Kahramanlar Yiğit Özkan Show TV

2012-2014 Huzur Sokağı Bilal Ocak atv

2013 Veliaht Jüri atv

2015 Beyaz Yalan Demir Güner Show TV

2016 Kırgın Çiçekler Konuk Oyuncu atv

Kalbimdeki Deniz Mirat Yavuz Fox TV

2019-2021 Benim Adım Melek Halil Şirhan TRT 1

KUTSİ ŞARKILARI

Albümleri

Yıl Albüm Adı Şirket

Ekim 2000

Aşk Payını Aldı

Erol Köse Production

Ağustos 2005

Sana Ne

Erol Köse Production

2006

Kördüğüm (Petek Dinçöz ile)

Erol Köse Production

Nisan 2007

Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor

Erol Köse Production

2008

Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim

Erol Köse Production

Nisan 2010

Bambaşka

Poll Production

Mart 2013

Bilmem Anlatabildim mi?

Poll Production

Temmuz 2017

Mavi

Poll Production

Single'ları

Yıl Albüm Adı Şirket

Nisan 2014

"Yaz Günü"

Poll Production

2016

"Aşıklar Şehri" (feat. Zara)

Poll Production

2016

"Söz Konusu Aşk" (feat. Meral Kendir)

Poll Production

2016

"Beşiktaşım Benim"

Poll Production

2016

"Kalbimdeki Deniz"

Poll Production

2020

"Hayranım Sana"

Poll Production