Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir? Rüzgar Aksoy kim, kaç yaşında, evli mi?

Herhafta Çarşamba günleri ekranlara gelen ATV'nin reyting rekortmeni dizilerinden Kuruluş Osman'ın yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 3. sezon diziye yeni transferler yapılırken, dizinin senaryosu nefes kesti. Yeni sezonda Turgut Bey karakterini canlandıracak olan Turgut Alp kimdir? Turgut Bey karekterine can veren Rüzgan Aksoy kimdir? Rüzgar Aksoy kaç yaşında ve evli mi?

Son dönemlerin reyting rekorlarını kıran ATV'nin en başarılı dizilerinden Kuruluş Osman, 3. sezonuyla bugün ekranlara döndü. Nefes kesen bölüme sahne olan dizinin yeni sezonunda Turgut Bey'i kimin canlandıracağını merak ediyor.

RÜZGAR AKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Haliç Üniversite Konservatuvar Bölümü mezunu olan Aksoy ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında başrollerinde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt’un yer aldığı Adanalı dizisinde gerçekleştirdi. Oyunculuk kariyerine Serçe, Türkan, Annem Uyurken , Ah Neriman, Kara Sevda, Yüz Yüze dizileri ile devam eden Rüzgar Aksoy, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da bir çok projede yer aldı. Oyuncu son dönemde Keşif Çanakkale ve Deliler filminde rol aldı.