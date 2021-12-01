Kuruluş Osman Papaz Gregor kimdir, tarihte var mı? Gregor'u oynayan Serdar Kayaokay kim, nereli?

Sevilerek seyredilen dizi her hafta heyecanlı geçiyor. Her bölümünde seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Kuruluş Osman, 68. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziye yeni katılan isimler projeye hareketlilik getirirken bazı oyuncuların hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Serdar Kayaokay, 3. sezonda Papaz Gregor karakteriyle seyircinin karşısına çıkıyor. Peki, Kuruluş Osman Papaz Gregor kimdir, tarihte var mı?

KURULUŞ OSMAN PAPAZ GREGOR KİMDİR?

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Papaz Gregor rolüne Serdar Kayaokay hayat veriyor.

Kuruluş Osman dizisinde adı geçen Papaz Gregor karakteri hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Karakterin senaryo gereği diziye eklendiği gösülüyor.

SERDAR KAYAOKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİDİR?

6 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Serdar Kayaokay, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Serdar Kayaokay üniversite öğreniminin ardından Tiyatro Rejisörlüğü üzerine master yapmıştır.

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Musa Paşa kişiliğini canlandıran Serdar Kayaokay, daha önce Kaderimin Yazıldığı Gün, Yol Ayrımı ve Ah Büyümesek gibi projelerde de yer almıştır.

Serdar Kayaokay şimdilerde ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Papaz Gregor karakterini canlandırmaktadır.