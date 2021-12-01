Kuruluş Osman Mikhael Kosses kimdir? Serhat Kılıç kim, kaç yaşında ve nereli?

Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda dahil olan Mikhael Kosses karakterini canlandıran Serhat Kılıç kimdir? Kuruluş Osman Mikhael Kosses kimdir? Kosses tarihte var mı? Kuruluş Osman 3. sezon bölümleriyle reyting rekorları kırmak istiyor. Bunun için oyuncu ekibini genişleten dizi, farklı karakterleri bünyesine aldı.

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Rol aldığı dizilerde başarısından söz ettiren Serhat Kılıç, son zamanlarda 'Maraşlı' dizisindeki Necati rolüyle ekranların en çok konuşulan ismi haline gelmişti.

8 Temmuz 1975 Ankara doğumlu olan Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Tiyatro bölümünde okudu.

Yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan Kılıç, birçok tiyatro oyununda, film ve dizide sahne aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra iki tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlendi.

Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur.