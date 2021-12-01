Kuruluş Osman Mari kimdir? Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz kaç yaşında ve evli mi?
Son dönemlerin reyting rekorlarını kıran ATV'nin en başarılı dizilerinden Kuruluş Osman, 3. sezonuyla bugün ekranlara döndü. Nefes kesen bölüme sahne olan dizinin yeni sezonunda Mari karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz kimdir? 32 yaşındaki oyuncu Şeyma Korkmaz'ın can verdiği Mari Kosses karakteri, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşidir.
Son dönemlerin reyting rekorlarını kıran ATV'nin en başarılı dizilerinden Kuruluş Osman, 3. sezonuyla bugün ekranlara döndü. Nefes kesen bölüme sahne olan dizinin yeni sezonunda Mari karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz kimdir? 32 yaşındaki oyuncu Şeyma Korkmaz'ın can verdiği Mari Kosses karakteri, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşidir.
ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?
Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.
Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi olan genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı.
Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai SUDA ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.
2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculşuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu.
Şeyma Korkmaz, 2019 yılında Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile evlendi.
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