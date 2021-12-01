Kuruluş Osman Canlı İzle

ATV ekranranlarında başlayacak olan dizi Kuruluş Osman oyuncuları konusu ve tanıtımı merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor Başrol oyuncuları kimler hangi kanalda saat kaçta başlayacak? Dizi ayrıntılarına haberimizde sizler için yer verdik.. 

Kim Kimdir? 01.12.2021, 19:45 01.12.2021, 18:01
Kuruluş Osman Canlı İzle

ATV ekranlarında başlayacak olan dizi Kuruluş Osman oyuncuları konusu ve tanıtımı merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor. Başrol oyuncuları kimler hangi kanalda saat kaçta başlayacak? Dizi ayrıntılarına haberimizde sizler için yer verdik.. 

Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 66. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 3. sezona bomba gibi bir giriş yaparak reytingleri altüst eden Kuruluş Osman'ın 66. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni tanıtımı yine nefes kesti. Tanıtıma Osman Bey'in "İntikam ateşi sahibini de yakar" sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman 66. bölümüyle 13 Ekim Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları! Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve karakterleri açıklandı! İşteKuruluş Osman oyuncu kadrosu!

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bamsı Dündar Gündüz Bala Hatun Aygül Ayşe Hatun Boran Kongar Cerkutay Abdurrahman Dumrul Ayaz Hazal Hatun Nikola Flatyos, Demirci Davud, Aksaçlı,Ertuğrul Bey, Lena, Kumral Abdal, Savcı gibi karakterler dikkatleri üzerine çekti. ATV’un sevilen dizisi Kuruluş Osman her çarşamba ekrana gelmektedir. Kuruluş Osman dizisinde ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Oyuncu kadrosunda hem erkek hem kadın oyuncular dikkat çekmektedir. Kuruluş Osman dizisinde birbirinden önemli oyuncular yer almaktadır. Peki ama Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte Kuruluş Osman hangi karakteri kim canlandırıyor? sorularının yanıtları!

Kuruluş Osman dizisinde Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Kuruluş Osman'ın konusu; O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi. olarak açıklanmıştır.  Peki ama Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kim?

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Özçivit,Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer, Buse Arslan Akdeniz, Açelya Özcan, Yiğit Uçan, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Celal Al, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Emin Gürsoy,  Kanbolat Görkem Arslan, yer almaktadır.

Kuruluş Osman Burak Özçivit kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bir serisi kabul edilen Kuruluş Osman Bey dizisinde Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu Osman Bey'i Burak Özçivit canlandırıyor. 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Burak Özçivit aslen Gaziantep'lidir. 

Kuruluş Osman Boran Yiğit Uçan kimdir? 

Yiğit Uçan, 11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bosna Herseklidir. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Boran karakterine hayat veren Yiğit Uçan, 1.70 metre boyunda, 72 kilo ve Yay burcudur.

Kuruluş Osman Bamsı Nurettin Sönmez kimdir? 

Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş:Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.

Kuruluş Osman Dündar Ragıp Savaş kimdir? 

Ragıp Savaş, 24 Ekim 1966 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. 1986 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü 1990 yılında yüksek dereceyle bitirerek mezun olmuştur. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı.

Kuruluş Osman Gündüz Emre Basalak kimdir?

Emre Basalak, 28 Nisan 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Oda Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nın ardından, 2002 yılında ise profesyonel olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır.

Kuruluş Osman Bala Hatun Özge Törer kimdir?

Özge Törer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.

Kuruluş Osman Aygül Buse Arslan Akdeniz kimdir?

Buse Arslan, 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evli olan Buse Arslan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterine hayat vermektedir. Buse Arslan, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

Kuruluş Osman Ayşe Hatun Açelya Özcan kimdir?

Açelya Özcan, 28 Haziran 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müziğe de ilgili olan Açelya Özcan, Cem Köksal Müzik Atölyesi'nde şan ve armoni eğitimi aldı. Özcan, 2005 yılından beri Sovereign Symphony isimli progressive rock grubunun vokalistliğini yapıyor.

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