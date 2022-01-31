Kübra Ece kimdir? Neden intihar etti?

İddialara göre nişanlısını bir kadınla uygunsuz vaziyette gören ‘Bizim Köyün Kızları’ yarışmacısı Kübra Ece intihar etti.

Kübra Ece'nin 4. kattan atlayarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Nişanlısı ile evlilik hazırlıkları yapan Kübra Ece'nin intihar etme sebebi olarak nişanlısını evinde başka bir kadınla uygunsuz bir şekilde yakalaması olduğu öne sürüldü.

Arkadaşları ölüm haberini paylaştı

Genç kızın arkadaşı olan, Instagram fenomeni Habibe Durkaya yaptığı paylaşımıyla haberi doğruladı. Durkaya; "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kübra Ece kimdir?

TRT’de yayınlanan ‘Bizim Köyün Kızları’ yarışmasında tanınan genç kız Kübra Ece'den geriye sosyal medya paylaşımları ve yarışmada kendini tanıttığı şu sözler kaldı: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım"

Kaynak:kamu bülteni