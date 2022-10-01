Kral Kaybederse dizisinin oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi Kral Kaybederse çok yakında başlayacak. Fragmanı yayınlanan dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

KRAL KAYBEDERSE

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse kitabından uyarlanacak olan Kral Kaybederse dizisinin Star TV olacak. Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Belçim Bilgin paylaşması beklenen Kral Kaybederse dizisinin ilerleyen haftalarda oyuncu kadrosu daha da netleşecek. Kral Kaybederse dizisi yapımcı Onur Güventam olacak.

Başrol oyuncuları açıklanan dizinin oyuncuları henüz netleşmedi.