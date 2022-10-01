Kızılcık Şerbeti dizisi konusu nedir?

Ekranların yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin fragmanı yayınlandı. Dizinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. İşte dizinin detayları...

KIZILCIK ŞERBETİ

Dizinin konusu iki dünürlerin evlilikten sonra geçimsizlikleri yer alacak. Dikkat çekici konuların da işleneceği dizinin yayınlanması merak ediliyor.