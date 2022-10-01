Kızılcık Şerbeti dizisi konusu nedir?
Ekranların yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin fragmanı yayınlandı. Dizinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. İşte dizinin detayları...
Ekranların yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin fragmanı yayınlandı. Dizinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. İşte dizinin detayları...
KIZILCIK ŞERBETİ
Dizinin konusu iki dünürlerin evlilikten sonra geçimsizlikleri yer alacak. Dikkat çekici konuların da işleneceği dizinin yayınlanması merak ediliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Pendikspor
|7
|12
|3. Bodrumspor
|6
|11
|4. Keçiörengücü
|6
|11
|5. Boluspor
|5
|10
|6. Bandırmaspor
|5
|10
|7. Sakaryaspor
|7
|10
|8. Samsunspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|7
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|4
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. M. United
|6
|12
|6. Newcastle
|8
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Bournemouth
|8
|9
|13. Leeds United
|6
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1