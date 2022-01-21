Kim Milyoner Olmak İster Hamide hanım kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Yarışmaya katılan yarışmacılarda merak uyandırıyor. Peki yarışmaya katılan Hamide hanım kimdir?

Hamide hanım renkli karakteri ve sempatik haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Yarışmadan kazanacağı parayla aşevi açacağını dile getiren Hamide hanım bu düşüncesiyle kendine hayran bıraktı.

Sorulan soruları doğru cevaplayan yarışmacının ne kadar kazanacağı merakla bekleniyor.