Kıbrıs Zafere Doğru Derviş Kimdir? Hasan Küçükçetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 

Rum zulmünü anlatan harika bir dizi ekranlara geldi. Nefeslerin tutularak izlendiği dizi başarılı bir dizi olmuştur. Peki dizi oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncular diziye katılacak. Oyuncu kadrosunda kimler var? Kıbrıs Zafere Doğru Derviş kimdir? Hasan Küçükçetin dizileri ve filmleri nelerdir? Hasan Küçükçetin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hasan Küçükçetin kimdir, nereli, kaç yaşında? Kıbrıs Zafere Doğru Derviş kimdir? Hasan Küçükçetin dizileri ve filmleri nelerdir?

Hasan Küçükçetin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hasan Küçükçetin, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Hasan Küçükçetin, daha sonra Devlet Tiyatrolarına girerek burada oyunculuk yapmıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise Büyük Buluşma ile gerçekleştirmiştir. Hasan Küçükçetin, 1 Nisan 2021 akşamı ilk bölümü ile TRT ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizide Derviş karakteri ile ekranlara çıkıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs isimli yeni dizide Derviş karakterine hayat veren Hasan Küçükçetin, Yaprak Dökümü, Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul ve Mucize Doktor gibi başarılı yapımlarda yer almıştır. Hasan Küçükçetin, televizyon dizilerinin yanında birçok sinema filminde de rol almıştır.

HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?

Hasan Küçükçetin, 6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir Burhaniye'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Mezuniyetinin ardından 2004 -2005 yılları arasında Devlet Tiyatrosunda çalışmıştır.