Kıbrıs Zafere Doğru Cengiz Topel'i canlandıran Kemal Uçar kimdir kaç yaşındadır nereli?

Kıbrıs Zafere Doğru 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son bölümde izleyicileri neler bekliyor? Kemal Uçar kimdir nereli kaç yaşındadır?

KIBRIS SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

İnci, Müge ve Sandy’i Türkiye’ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy’e ulaşır ama orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden habersizdirler. Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar.

Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali’nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenir ve Erenköy yolunu tutar.

Rauf ise Ankara’daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Cengiz Topel ve Efsane ile irtibat kurarak yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesi hazırlıklara başlamıştır.

Yeni sezonun büyük açılışı olan Erenköy savaşlarına giden yol bu sezonun sonunda açılırken bu yolun zorlu ve çetin olduğu anlaşılacaktır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kıbrıs Zafere Doğru, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni sezonuna Ekim ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

KEMAL UÇAR KİMDİR?

Kemal Uçar (d. 29 Mart 1985, Adana), Türk oyuncu, oyun yazarı ve senaristtir. Tiyatro kökenli olan Kemal Uçar Sınıf ve Ezel dizilerinde başladığı televizyon kariyerine son olarak Payitaht Abdülhamit ve Bir Zamanlar Kıbrıs dizilerinde devam etmiştir.

Doğum: 29 Mart 1985 (36 yaşında); Adana

Meslek: Oyuncu