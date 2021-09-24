Kenan Koç kimdir? Kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı ve nereli?
Şenol Güneş’in ayrılmasından sonra A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başladı. Kenan Koç kimdir? nereli? kaç yaşında ve hangi takımlarla çalıştı?
Şenol Güneş’in ayrılmasından sonra A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başladı. Kenan Koç kimdir? nereli? kaç yaşında ve hangi takımlarla çalıştı?
Kenan Koçak kimdir? A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Kenan Koçak kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? 5 Ocak 1981'de Kayseri'de doğan Kenan Koçak, 2000-2007 yılları arasında profesyonel olarak futbol oynadı. 2009'da antrenörlük kariyerine başlayan genç hoca, sırasıyla T. Mannheim, VfR Mannheim, Waldh. Mannheim, Sandhausen ve Hannover'de görev yaptı. Nagelsmann ve Tedesco ile aynı dönemde Köln Akademisi'ni derece ile bitiren Kenan Koçak, daha sonra Guardiola ve Tuchel'in yanında staj yaptı.
Kenan Koçak hangi takımı çalıştırdı?
2000-01 yılında SV Waldhof ile antrenmanlara çıkmaya başladı. 2001-02 sezonunda üçüncü ligdeki SV Waldhof II takımı ile kariyerinin ilk maçına FC 08 Villingen karşısında çıktı. Ancak A takımda kadroya giremeyen futbolcu devre arasında Avusturya ikinci lig ekibi DSV Leoben'e transfer oldu.
2002'de Mannheim'a geri dönen futbolcu sezona ikinci takımda başlasa da sezon sonunda 2. Bundesliga'da oynayan A takıma çıktı. 2003-04 sezonunda tekrar Avusturya'ya giden futbolcu bu sefer Bundesliga ekibi olan Red Bull Salzburg'a transfer oldu.
Kenan Koçak teknik direktörlük kariyeri
2008-09 sezonda SV Waldhof'un antrenörlerinden biri oldu. Bir sezon sonra yerel takımlardan FC Türkspor Mannheim'ı yöneterek ilk kez antrenörlük yapan Koçak, bir sonraki sezon ise şehrin en büyük ikinci takımı VfR Mannheim'ın başına geçti. 2013-14 sezonunda SV Waldhof'a bu sefer teknik direktör olarak döndü.
Waldhof'te geçirdiği iki sezon sonrasında 2015-16 sezonu sırasında Hennef şehrindeki Hennes Weisweiler Akademisi'nde teknik direktörlük eğitimini tamamladı. 3 Temmuz 2016'da Koçak, 2. Bundesliga ekibi SV Sandhausen'ın hocası olarak basına tanıtıldı ve 1. FC Nürnberg'in başına geçen Alois Schwartz'ın yerine geçti.
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