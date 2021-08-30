Kemal Ülkü kimdir, nereli ve kaç yaşında?



1990 yılında Eskişehir'de doğdu.İlk ve orta öğretimini Manisa'da tamamladı.2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden başarıyla mezun oldu.2014 yılında girmiş olduğu Maliye Bakanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak üç yıl süreyle görev yaptı.2017 yılında Uşak Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti.İl Merkez Stajının akabinde sırası ile Akhisar ve Bayındır ilçelerinde Kaymakam Refikliği Stajını, Samsun Ayvacık İlçesinde Kaymakam Vekilliği Stajını, Ankara'da Mülkiye Başmüfettişi nezaretinde Teftiş Stajını tamamladı.İngiltere'de Sheffield Üniversitesinde 8 ay süre ile yabancı dil eğitimi aldı ve aynı dönemde Birleşik Krallıkta Yerel Yönetimler ve Gelir Kaynakları üzerine gözlem ve araştırmalarda bulunarak bu konudaki tez çalışmasını tamamladı.İçişleri Bakanlığının 25.10.2019 tarihli makam onayı ile ilçemize atanan Kaymakam Kemal ÜLKÜ, 28.10.2019 tarihinde görevine başlamıştır.Evli ve bir çocuk babasıdır.İyi derecede ingilizce bilmektedir.