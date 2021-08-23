

Kaymakamımız Türker Çağatay Halim kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Mersin - Tarsus - Alibeyli köyü nüfusuna kayıtlıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi (1994-1998).

Mülki İdare Amirliği mesleğine 2000 yılında 87. dönem Elazığ Kaymakam Adayı olarak başladı.

Beş ay süreli 49. dönem Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu.

İngiltere Nottingham Üniversitesinde "Sosyoloji ve Sosyal Politika" alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kırıkkale - Sulakyurt; Ağrı - Tutak; Elazığ - Karakoçan; Aksaray - Gülağaç; Uşak - Eşme ilçelerinde Kaymakam, Iğdır ilinde Vali Yardımcısı, olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin 30.11.2015 tarih ve 2015/5 sayılı kararı ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltildi.

İçişleri Bakanlığının 2015-398 sayılı kararı ile Simav Kaymakamlığına atandı. 28.07.2015 tarihinden itibaren Simav Kaymakamı olarak görev yapıyor.

Aynı zamanda, (03.04.2017-04.04.2019) tarihleri arasında Simav ilçesi Kuşu Beldesi Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Belediye Başkanları Birliği tarafından Türkiye genelinde yapılan oylama sonucunda en beğenilen belde belediye başkanı seçildi.

Esin HALİM ile evlidir ve bir çocuk sahibidir.