Kaymakamımız Sayın Abdulselam ÖZTÜRK Kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kaymakamımız Sayın Abdulselam ÖZTÜRK kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Abdulselam ÖZTÜRK 03.03.1980 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2003 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2019 yılında Sakarya Üniversitesi İşletme Enstütüsünde İşletme Master eğitimini tamamladı. Memuriyet hayatına 2005 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı.





2006 yılında İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine Kırıkkale Kaymakam Adayı olarak başladı. Tokat’ın Almus İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulunduktan sonra İçişleri Bakanlığı’nca bir yıllığına Fransızca dil eğitimi için Fransa’ya gönderildi.Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) 40. Dönem “Kamu Diplomasisi Eğitim Programı”ndan başarıyla mezun oldu. Bu eğitimin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kaymakamlık kursundan sonra sırasıyla Bilecik İnhisar, Gümüşhane Kürtün, Kastamonu Abana kaymakamlıkları, gönüllü olarak Şanlıurfa Suruç'ta geçici göçmen kamplarının kurulması çalışmalarında vali yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 yılında Van Başkale Kaymakamı olarak atanan Abdulselam ÖZTÜRK, 23.01.2017-15.09.2018 tarihleri arasında Van-Başkale Belediye Başkan Vekili olarak da görev yapmıştır. Yalova-Armutlu kaymakamlığı görevinden sonra 24.03.2020 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır.